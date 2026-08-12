Mokro-suchá podlahová hubica, DN 40, 360 mm
Na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo kvapalín: plastová podlahová hubica s valčekmi, šírka 360 mm a priemer DN 40. Obsahuje kefové lišty a stierky.
Na odstraňovanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín pomocou vysávačov na mokré a suché vysávanie od Kärcher: hubica na mokré/suché podlahy s DN 40 z robustného plastu so šírkou 360 milimetrov, kefové lišty, stierky a bočné valčeky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Šírka (mm)
|360
|Farba
|Sivá
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|370 x 190 x 75
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Kompatibilné stroje
- Mokro-suchý vysávač NT 50/2 Me Classic Edition
- Mokro-suchý vysávač NT 70/2 Me Classic Edition
- Mokro-suchý vysávač NT 90/2 Me Classic Edition
- Pekárenská súprava, elektricky vodivá
- Sacia hadica (klipový systém) C 40, 10 m, elektricky vodivá
- Sacia hadica (klipový systém), C-DN 40, 16m + objímka 40
- Sacia hadica 2,5 m DN 40
- Sacia hadica 4m, DN 40
- Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40
- Sacia hadica, elektricky vodivá, 4 m DN 40
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