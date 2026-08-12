Mokro-suchá podlahová hubica, DN 40, 360 mm

Na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo kvapalín: plastová podlahová hubica s valčekmi, šírka 360 mm a priemer DN 40. Obsahuje kefové lišty a stierky.

Na odstraňovanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín pomocou vysávačov na mokré a suché vysávanie od Kärcher: hubica na mokré/suché podlahy s DN 40 z robustného plastu so šírkou 360 milimetrov, kefové lišty, stierky a bočné valčeky.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 40
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Šírka (mm) 360
Farba Sivá
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 370 x 190 x 75

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