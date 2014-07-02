Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35﻿, 370 mm

Pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher: hliníková podlahová hubica (DN 35) so šírkou 370 mm, vrátane kefových pásov a stierok, ktoré sa ľahko vymieňajú.

Hliníková hubica na mokré/suché podlahy s priemerom DN 35 so šírkou 370 milimetrov a bočnými valčekmi. Stierky a kefy sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť pomocou klipu. Hubica je ideálna na odstraňovanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín mokrými a suchými vysávačmi od Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Šírka (mm) 370
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 200 x 85

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