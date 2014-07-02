Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35, 370 mm
Pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher: hliníková podlahová hubica (DN 35) so šírkou 370 mm, vrátane kefových pásov a stierok, ktoré sa ľahko vymieňajú.
Hliníková hubica na mokré/suché podlahy s priemerom DN 35 so šírkou 370 milimetrov a bočnými valčekmi. Stierky a kefy sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť pomocou klipu. Hubica je ideálna na odstraňovanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín mokrými a suchými vysávačmi od Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Šírka (mm)
|370
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 200 x 85
Video
Kompatibilné stroje
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Tact Bs
- Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 45/1 Tact Te H
- Mokro-suchý vysávač NT 45/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 55/1 Tact Bs
- Mokro-suchý vysávač NT 55/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 75/1 Tact Me Te H