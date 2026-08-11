Nabíjacia stanica pre WV5

Nabíjacia stanica pre akumulátorový čistič na okná WV 5.

V modernej nabíjacej stanici pre akumulátorový čistič na okná WV 5 je možné nabíjať a odkladať samostatnú batériu ako aj kompletný akumulátorový čistič na okná.

Vlastnosti a výhody
Moderný dizajn
  • Nabíjacia stanica sa vďaka modernému dizajnu optimálne hodí do domácnosti.
Komfortné nabíjacie zariadenie
  • Ak sa zariadenie a batéria nachádzajú v nabíjacej stanici, najprv sa nabije zariadenie, až potom batéria. Bez nutnosti prepájania.
Praktické navíjanie kábla
  • Praktické odkladanie kábla v spodnej časti nabíjacej stanice.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 200 x 132 x 50