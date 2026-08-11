Nabíjacia stanica pre WV5
Nabíjacia stanica pre akumulátorový čistič na okná WV 5.
V modernej nabíjacej stanici pre akumulátorový čistič na okná WV 5 je možné nabíjať a odkladať samostatnú batériu ako aj kompletný akumulátorový čistič na okná.
Vlastnosti a výhody
Moderný dizajn
- Nabíjacia stanica sa vďaka modernému dizajnu optimálne hodí do domácnosti.
Komfortné nabíjacie zariadenie
- Ak sa zariadenie a batéria nachádzajú v nabíjacej stanici, najprv sa nabije zariadenie, až potom batéria. Bez nutnosti prepájania.
Praktické navíjanie kábla
- Praktické odkladanie kábla v spodnej časti nabíjacej stanice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|200 x 132 x 50