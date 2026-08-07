Nadstavbová súprava "Automatický hadicový bubon" HDS M/S
Automatický hadicový bubon ako ľahko montovateľná kompletná nadstavbová súprava. Vhodná pre HDS strednej a super triedy. Pre pohodlné navíjanie a odvíjanie hadice. Dĺžka hadice 20 metrov.
Automatický hadicový bubon ponúka maximálny komfort pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice. Hodí sa pre HDS strednej a super triedy a dá sa vďaka praktickej kompletnej nadstavbovej súprave jednoducho namontovať. Všetky funkcie stroja pri tom zostanú zachované. Pri preprave sa môže hadicový bubon pohodlne zložiť. Nadstavbová súprava obsahuje automatický hadicový bubon, vysokotlakovú hadicu ako aj všetky diely potrebné na pripojenie. Dĺžka hadice je 20 metrov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|32,5
Balenie obsahuje
- Hadicový bubon
- Vysokotlaková a pripojovacia hadica
Kompatibilné stroje
Nadstavbová súprava "Automatický hadicový bubon" HDS M/S náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher