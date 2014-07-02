Nadstavbová súprava " Diaľkové ovládanie mincovníka" pre HDS strednej triedy
Mincovník ako dodatočná výbava pre stroje HDS strednej / super triedy pre samoobslužnú prevádzku. Montáž na stroj.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,5
Nadstavbová súprava " Diaľkové ovládanie mincovníka" pre HDS strednej triedy náhradný diel
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