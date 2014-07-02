Nadstavbová súprava " Diaľkové ovládanie mincovníka" pre HDS strednej triedy

Mincovník ako dodatočná výbava pre stroje HDS strednej / super triedy pre samoobslužnú prevádzku. Montáž na stroj.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,5
Nadstavbová súprava " Diaľkové ovládanie mincovníka" pre HDS strednej triedy náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher