Nadstavbová súprava "Diaľkové ovládanie" pre HDS strednej triedy

Diaľkové ovládanie pre stroje HDS strednej / super triedy s funkciami zap./vyp., horúca/studená voda a vyp./zap. čistiaceho prostriedku. Pre montáž na stenu.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7
Nadstavbová súprava "Diaľkové ovládanie" pre HDS strednej triedy náhradný diel

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