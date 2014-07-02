Nadstavbová súprava "Diaľkové ovládanie" pre HDS strednej triedy
Diaľkové ovládanie pre stroje HDS strednej / super triedy s funkciami zap./vyp., horúca/studená voda a vyp./zap. čistiaceho prostriedku. Pre montáž na stenu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7
Nadstavbová súprava "Diaľkové ovládanie" pre HDS strednej triedy náhradný diel
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