Nadstavbová súprava „Kolesá“ pre HDS 1000 Be/De

Praktická súprava s pneumatikami pre vysokotlakové čističe HDS 1000 BE a HDS 1000 DE. Pre lepšiu manévrovateľnosť.

Praktická súprava s pneumatikami pre vysokotlakové čističe HDS 1000 BE a HDS 1000 DE. Pre lepšiu manévrovateľnosť.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,9
Nadstavbová súprava „Kolesá“ pre HDS 1000 Be/De náhradný diel

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