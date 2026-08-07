Nadstavbová súprava „Kolesá“ pre HDS 1000 Be/De
Praktická súprava s pneumatikami pre vysokotlakové čističe HDS 1000 BE a HDS 1000 DE. Pre lepšiu manévrovateľnosť.
Praktická súprava s pneumatikami pre vysokotlakové čističe HDS 1000 BE a HDS 1000 DE. Pre lepšiu manévrovateľnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,9
Nadstavbová súprava „Kolesá“ pre HDS 1000 Be/De náhradný diel
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