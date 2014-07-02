Nadstavbová súprava "Kontrola plameňa" pre HDS strednej a super triedy
Väčšia bezpečnosť vďaka systému monitorovania plameňa ABS HDS M/S: Svetelný senzor monitoruje plameň horáka. Ak plameň zhasne, prívod paliva sa automaticky vypne.
Väčšia bezpečnosť vďaka systému monitorovania plameňa ABS HDS M/S: Svetelný senzor monitoruje plameň horáka. Ak plameň zhasne, prívod paliva sa automaticky vypne.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
Nadstavbová súprava "Kontrola plameňa" pre HDS strednej a super triedy náhradný diel
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