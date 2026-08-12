Nadstavbová súprava "Monitorovanie plameňa" pre HDS Compact, Middle a Super Class
Svetelný senzor na sledovanie plameňa horáka. Ako funguje svetelný senzor: prívod paliva sa vypne, ak plameň zhasne.
Svetelný senzor na sledovanie plameňa horáka. Ako to funguje: prívod paliva sa uzavrie, ak plameň zhasne. Svetelný senzor je potrebný pre stacionárnu prevádzku mobilných strojov. Je kompatibilný so všetkými novými strojmi v triede HDS compact, medium a super.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
Kompatibilné stroje
Nadstavbová súprava "Monitorovanie plameňa" pre HDS Compact, Middle a Super Class náhradný diel
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