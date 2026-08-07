Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"

Na nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovej trysky.

Na nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovej trysky.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Kompatibilné stroje
Nadstavbová súprava "Penovacia tryska" náhradný diel

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