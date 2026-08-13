Nadstavbová súprava "Prídavný uzemňovací kábel ESD L2P"
6 m dlhý uzemňovací kábel medzi tryskacou jednotkou a predmetom, ktorý sa má čistiť počas tryskania suchým ľadom. Zabráni elektrostatickým výbojom.
Šesťmetrový uzemňovací kábel medzi tryskacou jednotkou a predmetom, ktorý sa má čistiť počas tryskania suchým ľadom. Toto je obzvlášť potrebné, ak je predmet, ktorý sa má čistiť, izolovaný, napríklad kovový nástroj na gumenej podložke. V tomto prípade môže uzemňovací kábel zabrániť elektrostatickým výbojom. Kábel má na oboch koncoch silné svorky, ktoré možno na jednom konci pripevniť k stroju a na druhom konci čistiť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4