Nadstavec na čistenie obuvi Shoe!Cleaner pre SE 3-18 Compact a SE 2 Spot

Rýchle čistenie obuvi bez kvapkania: Shoe!Cleaner je dokonalým doplnkom pre SE 3-18 Compact na dôkladné a pohodlné čistenie športovej obuvi a obuvi na voľný čas.

Inovatívny nadstavec na čistenie obuvi Kärcher Shoe!Cleaner čistí rôzne druhy športovej obuvi a obuvi na voľný čas rýchlo, dôkladne a bez kvapiek. To uľahčuje čistenie bežeckých topánok, vychádzkových topánok alebo dokonca módnych tenisiek napríklad vo vnútri domu bez toho, aby ste robili neporiadok v interiéri. Vďaka vymeniteľným kefkám je možné rýchlo a dôkladne vyčistiť podrážku aj zvršok topánok. Mäkké štetiny umožňujú efektívne a šetrné čistenie aj chúlostivejších materiálov. Vďaka automatickému vysávaniu vody počas čistenia topánky v okamihu vyschnú. Shoe!Cleaner zaujme aj funkciou čistenia systému, ktorá zabraňuje znečisteniu príslušenstva počas čistiacich aplikácií. Shoe!Cleaner je preto ideálnym spoľahlivým doplnkom, ktorý dopĺňa tepovače SE 3-18 Compact a SE 2 Spot pre všetky úlohy čistenia obuvi.

Vlastnosti a výhody
Nadstavec na čistenie obuvi Shoe!Cleaner pre SE 3-18 Compact a SE 2 Spot: Inovatívna technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Inovatívna technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Vymeniteľná kefka na dôkladné čistenie podrážok a zvrškov topánok. Použitie bez kvapkania, pretože voda sa počas procesu čistenia automaticky vysáva. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Nadstavec na čistenie obuvi Shoe!Cleaner pre SE 3-18 Compact a SE 2 Spot: Jednoduchá a pohodlná manipulácia
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
Funkcia čistenia systému zabraňuje znečisteniu príslušenstva počas čistiacich aplikácií. Ruky zostanú čisté a príslušenstvo je možné ihneď po použití odložiť. Intuitívne ovládanie.
Nadstavec na čistenie obuvi Shoe!Cleaner pre SE 3-18 Compact a SE 2 Spot: Mäkké štetiny
Mäkké štetiny
Nečistoty sa z topánok odstránia dôkladne, ale jemne. Pri čistení jemných materiálov nezanecháva žiadne stopy.
Vhodné pre tepovače-extraktory SE 3-18 Compact a SE 2 Spot
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 115 x 59 x 42

Video

Oblasti využitia
  • Topánky / turistická obuv