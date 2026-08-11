Nadstavec na čistenie obuvi Shoe!Cleaner pre SE 3-18 Compact a SE 2 Spot
Rýchle čistenie obuvi bez kvapkania: Shoe!Cleaner je dokonalým doplnkom pre SE 3-18 Compact na dôkladné a pohodlné čistenie športovej obuvi a obuvi na voľný čas.
Inovatívny nadstavec na čistenie obuvi Kärcher Shoe!Cleaner čistí rôzne druhy športovej obuvi a obuvi na voľný čas rýchlo, dôkladne a bez kvapiek. To uľahčuje čistenie bežeckých topánok, vychádzkových topánok alebo dokonca módnych tenisiek napríklad vo vnútri domu bez toho, aby ste robili neporiadok v interiéri. Vďaka vymeniteľným kefkám je možné rýchlo a dôkladne vyčistiť podrážku aj zvršok topánok. Mäkké štetiny umožňujú efektívne a šetrné čistenie aj chúlostivejších materiálov. Vďaka automatickému vysávaniu vody počas čistenia topánky v okamihu vyschnú. Shoe!Cleaner zaujme aj funkciou čistenia systému, ktorá zabraňuje znečisteniu príslušenstva počas čistiacich aplikácií. Shoe!Cleaner je preto ideálnym spoľahlivým doplnkom, ktorý dopĺňa tepovače SE 3-18 Compact a SE 2 Spot pre všetky úlohy čistenia obuvi.
Vlastnosti a výhody
Inovatívna technológia Kärcher pre optimálne výsledky čisteniaVymeniteľná kefka na dôkladné čistenie podrážok a zvrškov topánok. Použitie bez kvapkania, pretože voda sa počas procesu čistenia automaticky vysáva. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Jednoduchá a pohodlná manipuláciaFunkcia čistenia systému zabraňuje znečisteniu príslušenstva počas čistiacich aplikácií. Ruky zostanú čisté a príslušenstvo je možné ihneď po použití odložiť. Intuitívne ovládanie.
Mäkké štetinyNečistoty sa z topánok odstránia dôkladne, ale jemne. Pri čistení jemných materiálov nezanecháva žiadne stopy.
Vhodné pre tepovače-extraktory SE 3-18 Compact a SE 2 Spot
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|115 x 59 x 42
Video
Oblasti využitia
- Topánky / turistická obuv