Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 10 EASY!Lock

Na dôkladné odstraňovanie buriny: Nadstavec na burinu WR 10 na použitie s horúcovodným vysokotlakovým čističom. Je vybavený 10 cm širokou lištou s tryskami a integrovaným adaptérom trysky.

Rýchlo, dôkladne a komfortne: V kombinácii s horúcovodným vysokotlakovým čističom Kärcher rozvinie náš nadstavec na burinu WR 10 všetky svoje schopnosti. Na efektívne odstraňovanie buriny poskytuje vysokotlakový čistič optimálnu teplotu vody 98 °C. Adaptér trysky zaručuje optimálny tok horúcej vody na 10 cm širokom pracovnom nadstavci, čím uľahčuje odstraňovanie neželanej buriny s dlhodobým účinkom.

Vlastnosti a výhody
Efektívne odstraňovanie buriny pomocou optimálneho spojenia nadstavca na burinu a horúcovodného vysokotlakového čističa
  • Integrovaný adaptér trysky zaručuje správny prietok vody v závislosti od použitého vysokotlakového čističa.
  • Najmodernejšia technológia horákov sa stará o optimálnu teplotu vody pre odstraňovanie buriny (do 98 °C).
Kompaktný odstraňovač buriny s jednoduchým dizajnom
  • Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu v obmedzených priestorových podmienkach.
  • Nízka hmotnosť odbremeňuje používateľa a umožňuje dlhšie pracovné intervaly.
Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Účinné odstraňovanie buriny v komunálnom prostredí bez chemikálií
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