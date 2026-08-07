Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 10 EASY!Lock
Na dôkladné odstraňovanie buriny: Nadstavec na burinu WR 10 na použitie s horúcovodným vysokotlakovým čističom. Je vybavený 10 cm širokou lištou s tryskami a integrovaným adaptérom trysky.
Rýchlo, dôkladne a komfortne: V kombinácii s horúcovodným vysokotlakovým čističom Kärcher rozvinie náš nadstavec na burinu WR 10 všetky svoje schopnosti. Na efektívne odstraňovanie buriny poskytuje vysokotlakový čistič optimálnu teplotu vody 98 °C. Adaptér trysky zaručuje optimálny tok horúcej vody na 10 cm širokom pracovnom nadstavci, čím uľahčuje odstraňovanie neželanej buriny s dlhodobým účinkom.
Vlastnosti a výhody
Efektívne odstraňovanie buriny pomocou optimálneho spojenia nadstavca na burinu a horúcovodného vysokotlakového čističa
- Integrovaný adaptér trysky zaručuje správny prietok vody v závislosti od použitého vysokotlakového čističa.
- Najmodernejšia technológia horákov sa stará o optimálnu teplotu vody pre odstraňovanie buriny (do 98 °C).
Kompaktný odstraňovač buriny s jednoduchým dizajnom
- Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu v obmedzených priestorových podmienkach.
- Nízka hmotnosť odbremeňuje používateľa a umožňuje dlhšie pracovné intervaly.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
Video
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Oblasti využitia
- Účinné odstraňovanie buriny v komunálnom prostredí bez chemikálií
Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 10 EASY!Lock náhradný diel
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