Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 100 EASY!Lock
Pohodlné a rýchle odstraňovanie buriny: Pracovný nadstavec na odstraňovanie buriny WR 100 s podvozkom, 100 cm širokou lištou s tryskami a integrovaným adaptérom trysiek na použitie s horúcovodnými vysokotlakovými čističmi.
Ideálny na odstraňovanie buriny na väčších plochách, ako sú chodníky alebo parkoviská, kde môže tento pracovný nadstavec na burinu WR 100 ukázať svoje silné stránky hlavne v kombinácii s niektorým z našich horúcovodných vysokotlakových čističov. Optimálna teplota vody do 98 °C zaručuje efektívne a veľmi pohodlné odstránenie neželanej buriny. Nadstavec na buriny má šírku 100 cm, pričom rovnomerné rozvádzanie vody umožňuje rýchlu prácu, a integrovaný adaptér trysiek dodáva nezávisle od použitého horúcovodného vysokotlakového čističa vždy perfektne prispôsobené množstvo vody. Podvozok vám citeľne uľahčí prácu a postará sa o maximálne pohodlie pri práci.
Vlastnosti a výhody
Efektívne odstraňovanie buriny pomocou optimálneho spojenia nadstavca na burinu a horúcovodného vysokotlakového čističa
- Integrovaný adaptér trysky zaručuje správny prietok vody v závislosti od použitého vysokotlakového čističa.
- Najmodernejšia technológia horákov sa stará o optimálnu teplotu vody pre odstraňovanie buriny (do 98 °C).
Pre časovo úsporné odstraňovanie buriny na väčších plochách
- 100 cm široká tyč s tryskami s rovnomerným rozložením vody a vysokým výkonom
- Integrovaný podvozok pre maximálne pohodlie pri práci.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť (kg)
|1,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,8
Video
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Oblasti využitia
- Účinné odstraňovanie buriny v komunálnom prostredí bez chemikálií
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