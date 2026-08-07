Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 100 EASY!Lock

Pohodlné a rýchle odstraňovanie buriny: Pracovný nadstavec na odstraňovanie buriny WR 100 s podvozkom, 100 cm širokou lištou s tryskami a integrovaným adaptérom trysiek na použitie s horúcovodnými vysokotlakovými čističmi.

Ideálny na odstraňovanie buriny na väčších plochách, ako sú chodníky alebo parkoviská, kde môže tento pracovný nadstavec na burinu WR 100 ukázať svoje silné stránky hlavne v kombinácii s niektorým z našich horúcovodných vysokotlakových čističov. Optimálna teplota vody do 98 °C zaručuje efektívne a veľmi pohodlné odstránenie neželanej buriny. Nadstavec na buriny má šírku 100 cm, pričom rovnomerné rozvádzanie vody umožňuje rýchlu prácu, a integrovaný adaptér trysiek dodáva nezávisle od použitého horúcovodného vysokotlakového čističa vždy perfektne prispôsobené množstvo vody. Podvozok vám citeľne uľahčí prácu a postará sa o maximálne pohodlie pri práci.

Vlastnosti a výhody
Efektívne odstraňovanie buriny pomocou optimálneho spojenia nadstavca na burinu a horúcovodného vysokotlakového čističa
  • Integrovaný adaptér trysky zaručuje správny prietok vody v závislosti od použitého vysokotlakového čističa.
  • Najmodernejšia technológia horákov sa stará o optimálnu teplotu vody pre odstraňovanie buriny (do 98 °C).
Pre časovo úsporné odstraňovanie buriny na väčších plochách
  • 100 cm široká tyč s tryskami s rovnomerným rozložením vody a vysokým výkonom
  • Integrovaný podvozok pre maximálne pohodlie pri práci.
Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť (kg) 1,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Účinné odstraňovanie buriny v komunálnom prostredí bez chemikálií
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