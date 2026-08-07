Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 20 EASY!Lock

Na dôkladné odstraňovanie buriny: Nadstavec na burinu WR 20 na použitie s horúcovodným vysokotlakovým čističom. Je vybavený 20 cm širokou lištou s tryskami a integrovaným adaptérom trysky.

Rýchlo, dôkladne a komfortne: V kombinácii s horúcovodným vysokotlakovým čističom Kärcher rozvinie náš nadstavec na burinu WR 20 všetky svoje schopnosti. Na efektívne odstraňovanie buriny poskytuje vysokotlakový čistič optimálnu teplotu vody 98 °C. Adaptér trysky (súčasť balenia) zaručuje optimálny tok horúcej vody na 20 cm širokom pracovnom nadstavci, čím uľahčuje odstraňovanie neželanej buriny s dlhodobým účinkom.

Vlastnosti a výhody
Súhra vysokotlakového čističa a pracovného nadstavca na burinu optimalizovaná pre efektívne odstraňovanie buriny
  • Integrovaný adaptér trysky zaručuje konštantný prietok vody po celej lište s tryskami.
  • Najmodernejšia technológia horákov sa stará o optimálnu teplotu vody pre odstraňovanie buriny (do 98 °C).
Kompaktný dizajn nadstavca na burinu
  • Kompaktný tvar umožňuje pracovať aj v úzkom priestore.
Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Efektívne a pohodlné odstraňovanie buriny
Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 20 EASY!Lock náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher