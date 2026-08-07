Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 50

V kombinácii s horúcovodným vysokotlakovým čističom je 50 cm široký odstraňovač buriny WR 50 ideálny na odstraňovanie buriny. Dodáva sa s adaptívnym podvozkom a adaptérom na trysku.

Efektívne odstraňovanie buriny bez námahy: pracovný nadstavec na odstraňovanie buriny WR 50 upevnite na horúcovodný vysokotlakový čistič značky Kärcher a pohodlne, dôkladne, no hlavne na dlhú dobu odstráňte neželanú burinu. Vysokotlakový čistič poskytne na jej odstránenie optimálnu teplotu 98 °C, zatiaľ čo adaptér trysky (súčasť balenia) sa postará o optimálny tok vody v rámci 50 cm širokého prúdu. Vďaka adaptívnej nadstavbovej súprave koliesok pre pracovný nadstavec, ktorá tvorí súčasť balenia, budete pracovať pohodlne a bez únavy aj počas dlhých pracovných intervalov.

Vlastnosti a výhody
Adaptívna kolesová nadstavbová súprava v štandardnej výbave
  • Pohodlná a neunavujúca práca pri dlhšom pracovnom nasadení.
  • Vždy je zaručená optimálna pracovná vzdialenosť od zeme.
Súhra vysokotlakového čističa a pracovného nadstavca na burinu optimalizovaná pre efektívne odstraňovanie buriny
  • Integrovaný adaptér trysky zaručuje správny prietok vody v závislosti od použitého vysokotlakového čističa.
  • Najmodernejšia technológia horákov sa stará o optimálnu teplotu vody pre odstraňovanie buriny (do 98 °C).
Kompaktný dizajn nadstavca na burinu
  • Kompaktný tvar umožňuje pracovať aj v úzkom priestore.
Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť (kg) 2,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,5
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Efektívne a pohodlné odstraňovanie buriny
Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 50 náhradný diel

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