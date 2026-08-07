Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 50
V kombinácii s horúcovodným vysokotlakovým čističom je 50 cm široký odstraňovač buriny WR 50 ideálny na odstraňovanie buriny. Dodáva sa s adaptívnym podvozkom a adaptérom na trysku.
Efektívne odstraňovanie buriny bez námahy: pracovný nadstavec na odstraňovanie buriny WR 50 upevnite na horúcovodný vysokotlakový čistič značky Kärcher a pohodlne, dôkladne, no hlavne na dlhú dobu odstráňte neželanú burinu. Vysokotlakový čistič poskytne na jej odstránenie optimálnu teplotu 98 °C, zatiaľ čo adaptér trysky (súčasť balenia) sa postará o optimálny tok vody v rámci 50 cm širokého prúdu. Vďaka adaptívnej nadstavbovej súprave koliesok pre pracovný nadstavec, ktorá tvorí súčasť balenia, budete pracovať pohodlne a bez únavy aj počas dlhých pracovných intervalov.
Vlastnosti a výhody
Adaptívna kolesová nadstavbová súprava v štandardnej výbave
- Pohodlná a neunavujúca práca pri dlhšom pracovnom nasadení.
- Vždy je zaručená optimálna pracovná vzdialenosť od zeme.
Súhra vysokotlakového čističa a pracovného nadstavca na burinu optimalizovaná pre efektívne odstraňovanie buriny
- Integrovaný adaptér trysky zaručuje správny prietok vody v závislosti od použitého vysokotlakového čističa.
- Najmodernejšia technológia horákov sa stará o optimálnu teplotu vody pre odstraňovanie buriny (do 98 °C).
Kompaktný dizajn nadstavca na burinu
- Kompaktný tvar umožňuje pracovať aj v úzkom priestore.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť (kg)
|2,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,5
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Oblasti využitia
- Efektívne a pohodlné odstraňovanie buriny
Nadstavec na odstraňovanie buriny WR 50 náhradný diel
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