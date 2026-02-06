Náhradná batéria do VC 4

Viac výdrže pri čistení: náhradná batéria pre všetky varianty VC 4 Cordless myHome predlžuje prevádzkovú dobu o 30 minút bez nutnosti zastavenia nabíjania.

Vďaka lítium-iónovej batérii je možné všetky varianty akumulátorového vysávača VC 4 myHome používať až o 30 minút dlhšie bez zastavenia nabíjania. Jednoducho vymeňte batériu v prístroji a je pripravená na použitie. Po dokončení úlohy je možné náhradnú batériu nabíjať v zariadení.

Vlastnosti a výhody
Výkonný lítium-iónový článok
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 146 x 62 x 43