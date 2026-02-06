Náhradná batéria do VC 4
Viac výdrže pri čistení: náhradná batéria pre všetky varianty VC 4 Cordless myHome predlžuje prevádzkovú dobu o 30 minút bez nutnosti zastavenia nabíjania.
Vďaka lítium-iónovej batérii je možné všetky varianty akumulátorového vysávača VC 4 myHome používať až o 30 minút dlhšie bez zastavenia nabíjania. Jednoducho vymeňte batériu v prístroji a je pripravená na použitie. Po dokončení úlohy je možné náhradnú batériu nabíjať v zariadení.
Vlastnosti a výhody
Výkonný lítium-iónový článok
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|146 x 62 x 43