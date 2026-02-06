Náhradná batéria pre VC 6/7
Náhradná batéria ponúka 50 minút dodatočnej doby prevádzky pre všetky akumulátorové vysávače radu VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax a VC 7 Signature Line.
Výkonná lítium-iónová náhradná batérie pre všetky modely vysávačov VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax a VC 7 Signature Line dokáže predĺžiť dobu prevádzky až o 50 minút bez nutnosti zastavenia nabíjania. Ak je prvá batéria vybitá, môžete ju rýchlo a jednoducho vybrať pomocou uvoľnenia 2 tlačidiel pred vložením náhradnej batérie. Týmto spôsobom sa môžete rovno vrátiť k vysávaniu. 3-stupňový LED displej poskytuje informácie o úrovni nabitia. Praktické a pohodlné: náhradnú batériu je možné nabíjať samostatne, čo znamená, že akékoľvek prerušenie práce je krátke.
Vlastnosti a výhody
3-stupňový LED displej ako intuitívny ukazovateľ stavu nabitia batérie.
Nabíjanie je možné nezávisle od úložiska zariadenia.
Výkonný lítium-iónový článok
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|149 x 83 x 49