Náhradná batéria pre VC 6/7

Náhradná batéria ponúka 50 minút dodatočnej doby prevádzky pre všetky akumulátorové vysávače radu VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax a VC 7 Signature Line.

Výkonná lítium-iónová náhradná batérie pre všetky modely vysávačov VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax a VC 7 Signature Line dokáže predĺžiť dobu prevádzky až o 50 minút bez nutnosti zastavenia nabíjania. Ak je prvá batéria vybitá, môžete ju rýchlo a jednoducho vybrať pomocou uvoľnenia 2 tlačidiel pred vložením náhradnej batérie. Týmto spôsobom sa môžete rovno vrátiť k vysávaniu. 3-stupňový LED displej poskytuje informácie o úrovni nabitia. Praktické a pohodlné: náhradnú batériu je možné nabíjať samostatne, čo znamená, že akékoľvek prerušenie práce je krátke.

Vlastnosti a výhody
3-stupňový LED displej ako intuitívny ukazovateľ stavu nabitia batérie.
Nabíjanie je možné nezávisle od úložiska zariadenia.
Výkonný lítium-iónový článok
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 149 x 83 x 49