Náhradné trysky pre plošný čistič T-Racer

Kvalitné náhradné trysky pre plošné čističe T-Racer T 400, T 450 a T 550 - triedy vysokotlakových čističov K 2 až K 7, čističe strešných žľabov PC 20 pre K 2 až K 7, ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5.

Kvalitné náhradné trysky pre rýchlu a jednoduchú výmenu. Obsah: tri páry trysiek pre rôzne výkonové triedy vysokotlakových čističov, jedna power tryska na čistenie kútov a okrajov v spojení s plošnými čističmi T 400, T 450 a T 550 ako aj dve svorky na upevnenie. Náhradné trysky sa hodia pre nasledovné príslušenstvo: Plošné čističe T-Racer T 400, T 450 a T 550 - triedy vysokotlakových čističov K 2 až K 7, čističe strešných žľabov PC 20 pre K 2 až K 7, ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5.

Vlastnosti a výhody
Náhradná tryska
  • Rýchla a jednoduchá výmena starých trysiek.
  • Vysoká kvalita pre dlhú životnosť.
Vysokotlakový plochý prúd
  • Rovnomerné čistenie a uvoľňovanie zažratých nečistôt.
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 17 x 17 x 18