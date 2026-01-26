Náhradné trysky pre plošný čistič T-Racer
Kvalitné náhradné trysky pre plošné čističe T-Racer T 400, T 450 a T 550 - triedy vysokotlakových čističov K 2 až K 7, čističe strešných žľabov PC 20 pre K 2 až K 7, ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5.
Kvalitné náhradné trysky pre rýchlu a jednoduchú výmenu. Obsah: tri páry trysiek pre rôzne výkonové triedy vysokotlakových čističov, jedna power tryska na čistenie kútov a okrajov v spojení s plošnými čističmi T 400, T 450 a T 550 ako aj dve svorky na upevnenie. Náhradné trysky sa hodia pre nasledovné príslušenstvo: Plošné čističe T-Racer T 400, T 450 a T 550 - triedy vysokotlakových čističov K 2 až K 7, čističe strešných žľabov PC 20 pre K 2 až K 7, ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5.
Vlastnosti a výhody
Náhradná tryska
- Rýchla a jednoduchá výmena starých trysiek.
- Vysoká kvalita pre dlhú životnosť.
Vysokotlakový plochý prúd
- Rovnomerné čistenie a uvoľňovanie zažratých nečistôt.
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
- Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|17 x 17 x 18