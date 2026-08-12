Náhradný filter Hy-Protect-Filter

Ultrafilter Hy-Protect je tretím filtračným stupňom štvorstupňového konceptu filtra nášho systému vodného filtra Kärcher WPC 120 UF.

Ultrafilter Hy-Protect spoľahlivo zadržiava baktérie, vírusy a tiež mikroplasty až do veľkosti častíc > 0,1 µm. Ultrafilter je tretím filtračným stupňom štvorstupňového filtračného konceptu vodného filtračného systému WPC 120 UF od spoločnosti Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Pitná voda