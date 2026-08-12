Náhradný filter Hy-Protect-Filter
Ultrafilter Hy-Protect je tretím filtračným stupňom štvorstupňového konceptu filtra nášho systému vodného filtra Kärcher WPC 120 UF.
Ultrafilter Hy-Protect spoľahlivo zadržiava baktérie, vírusy a tiež mikroplasty až do veľkosti častíc > 0,1 µm. Ultrafilter je tretím filtračným stupňom štvorstupňového filtračného konceptu vodného filtračného systému WPC 120 UF od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|71 x 71 x 272
Oblasti využitia
- Pitná voda