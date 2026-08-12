Náhradný filter Post-Protect filter
Filter Post-Protect je štvrtým filtračným stupňom štvorstupňového filtračného konceptu nášho vodného filtračného systému WPC 120 UF a zaisťuje príjemnú chuť.
Filter Post-Protect je vyrobený zo zrnitého aktívneho uhlia a završuje koncepciu štvorstupňového filtra nášho systému vodného filtra WPC 120 UF odstránením posledných zvyškov nečistôt a cudzích látok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť chuť. Výsledkom je čistá a čerstvá voda pre optimálny pôžitok z pitia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|71 x 71 x 272
Oblasti využitia
- Pitná voda