Náhradný filter Pre-Pure filter

Filter Pre-Pure tvorí prvý a druhý filtračný stupeň koncepcie štvorstupňového filtra nášho systému vodného filtra Kärcher WPC 120 UF.

Filter Pre-Pure je kombináciou polypropylénového filtra a filtra s aktívnym uhlím a spoľahlivo odstraňuje z vody väčšie častice do > 5 µm, ťažké kovy, ako aj chlór. Filter Pre-Pure tvorí prvý a druhý stupeň koncepcie štvorstupňového filtra vodného filtračného systému WPC 120 UF od spoločnosti Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Pitná voda