Náhradný filter Pre-Pure filter
Filter Pre-Pure tvorí prvý a druhý filtračný stupeň koncepcie štvorstupňového filtra nášho systému vodného filtra Kärcher WPC 120 UF.
Filter Pre-Pure je kombináciou polypropylénového filtra a filtra s aktívnym uhlím a spoľahlivo odstraňuje z vody väčšie častice do > 5 µm, ťažké kovy, ako aj chlór. Filter Pre-Pure tvorí prvý a druhý stupeň koncepcie štvorstupňového filtra vodného filtračného systému WPC 120 UF od spoločnosti Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|71 x 71 x 272
Oblasti využitia
- Pitná voda