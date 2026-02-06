Nástroj na čistenie filtra
Vďaka nástroju na čistenie filtra pre zariadenia VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily možno filter nasávania vzduchu jednoducho vyčistiť.
Nástroj na čistenie filtra pre zariadenia VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily nielenže umožňuje jednoduché čistenie filtra nasávania vzduchu iba niekoľkými pohybmi ruky, ale tiež predlžuje život. Čistenie filtra je takmer automatické: Stačí ho vložiť do nástroja na čistenie filtra a mechanizmus ručného otáčania a súčasné odsávanie zaistia nepretržite čistý predfilter. Upozornenie: Druhý filter nasávania vzduchu je potrebné vložiť do zariadenia vopred. Presné pripevnenie zaisťuje bezpečné uchytenie na zariadení. V príslušenstve na výmenu je aj filter nasávania vzduchu.
Vlastnosti a výhody
Jednoduchá manipulácia
- Vložte filter nasávania vzduchu a pri zapnutom prístroji vysajte prach.
- Jednoduché čistenie filtra nasávania vzduchu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|130 x 50 x 140
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Suché nečistoty