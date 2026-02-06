Nástroj na čistenie filtra

Vďaka nástroju na čistenie filtra pre zariadenia VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily možno filter nasávania vzduchu jednoducho vyčistiť.

Nástroj na čistenie filtra pre zariadenia VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily nielenže umožňuje jednoduché čistenie filtra nasávania vzduchu iba niekoľkými pohybmi ruky, ale tiež predlžuje život. Čistenie filtra je takmer automatické: Stačí ho vložiť do nástroja na čistenie filtra a mechanizmus ručného otáčania a súčasné odsávanie zaistia nepretržite čistý predfilter. Upozornenie: Druhý filter nasávania vzduchu je potrebné vložiť do zariadenia vopred. Presné pripevnenie zaisťuje bezpečné uchytenie na zariadení. V príslušenstve na výmenu je aj filter nasávania vzduchu.

Vlastnosti a výhody
Jednoduchá manipulácia
  • Vložte filter nasávania vzduchu a pri zapnutom prístroji vysajte prach.
  • Jednoduché čistenie filtra nasávania vzduchu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 130 x 50 x 140
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty