Nôž pre LMO 2-18
Stačí niekoľko krokov, kým sa nôž kosačky vyrobený z ušľachtilej ocele namontuje do akumulátorovej kosačky LMO 2-18. So šírkou rezu 32 centimetrov vytvára čisté rezy.
Dokonalý trávnik začína dokonalým kosením. A to je možné len so správnou čepeľou. Nôž kosačky pre LMO 2-18 so šírkou kosenia 32 centimetrov dosahuje požadovanú výšku kosenia aj v nepohodlných častiach záhrady. Vysokokvalitný, extra ostrý oceľový nôž nikdy nezanechá žiadne zubaté steblá trávy alebo nerovné miesta. Na akumulátorovú kosačku na trávu sa teda môžete spoľahnúť pri bezchybnom kosení. Ak je potrebné vymeniť nôž kosačky, stačí vám niekoľko jednoduchých krokov – poskytnete si viac času na kosenie a vychutnávanie si nezameniteľnej vône čerstvo pokosenej trávy.
Vlastnosti a výhody
Extra ostrý oceľový nôž
- Použitie vysokokvalitnej ocele zabezpečí čistý výsledok rezania bez potrhaných stebiel.
Ľahká výmena noža
- Iba niekoľko krokov, jedna skrutka a nôž je vymenený.
Efektívny tvar
- Starostlivo navrhnutý tvar noža zaisťuje, že pokosená tráva pristane vo vaku na zber trávy.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
- Nôž kosačky je ideálny pre akumulátorovú kosačku LMO 2-18.
Špecifikácie
Technické údaje
|Šírka rezu (cm)
|32
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|316 x 67 x 10
Oblasti využitia
- Trávnik