Nôž pre LMO 3-18
Nôž kosačky na trávu so šírkou záberu 34 centimetrov je ideálnou voľbou pre použitie v akumulátorovej kosačke LMO 3-18, ktorá zabezpečí výnimočné výsledky kosenia.
Extra ostrý oceľový nôž pre akumulátorovú kosačku LMO 3-18 nezanecháva žiadne zubaté steblá trávy. So šírkou kosenia 34 centimetrov kosí trávu čisto bez zanechania nerovností na nevhodných miestach trávnika. Oceľový nôž zdanlivo bez námahy presne kosí výšku každého stebla trávy pre vynikajúce výsledky kosenia. Ak je potrebné vymeniť nôž kosačky, môžete to urobiť niekoľkými jednoduchými krokmi, takže budete mať viac času na kosenie. Starostlivo navrhnutý tvar noža zaisťuje, že pokosená tráva pristane v zbernom vaku na trávu, vďaka čomu je kosenie hračkou.
Vlastnosti a výhody
Extra ostrý oceľový nôž
- Použitie vysokokvalitnej ocele zabezpečí čistý výsledok rezania bez potrhaných stebiel.
Ľahká výmena noža
- Iba niekoľko krokov, jedna skrutka a nôž je vymenený.
Efektívny tvar
- Starostlivo navrhnutý tvar noža zaisťuje, že pokosená tráva pristane vo vaku na zber trávy.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
- Nôž kosačky je ideálny pre akumulátorovú kosačku LMO 3-18.
Špecifikácie
Technické údaje
|Šírka rezu (cm)
|34
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|335 x 68 x 14
Oblasti využitia
- Trávnik