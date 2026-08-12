Nôž pre LMO 4-18 Dual

Žiadne zubaté steblá trávy, žiadne nerovné miesta – ostrý oceľový nôž na trávu so šírkou záberu 37 centimetrov pre kosačku LMO 4-18 Dual sa o to postará.

Trávnik je čerstvo pokosený a pokosená tráva je vďaka starostlivo premyslenému dizajnu nožov úhľadne zachytená v zbernom koši – perfektný výsledok pre deň v záhrade! To všetko vďaka ostrému nožu pre akumulátorovú kosačku LMO 4-18 Dual, ktorý nerozstrapká trávu a nezanecháva na trávniku žiadne nerovnosti. Nôž spoľahlivo zareže na požadovanú výšku kosenia na šírke kosenia 37 centimetrov a zanechá trávnik, na ktorý je radosť sa pozerať! Výmena noža kosačky na trávu trvá len niekoľko jednoduchých krokov.

Vlastnosti a výhody
Extra ostrý oceľový nôž
  • Použitie vysokokvalitnej ocele zabezpečí čistý výsledok rezania bez potrhaných stebiel.
Ľahká výmena noža
  • Iba niekoľko krokov, jedna skrutka a nôž je vymenený.
Efektívny tvar
  • Starostlivo navrhnutý tvar noža zaisťuje, že pokosená tráva pristane vo vaku na zber trávy.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
  • Nôž kosačky je ideálny pre akumulátorovú kosačku LMO 4-18 Dual.
Špecifikácie

Technické údaje

Šírka rezu (cm) 37
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 370 x 94 x 18
Oblasti využitia
  • Trávnik