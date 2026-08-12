Nôž pre LMO 4-18 Dual
Žiadne zubaté steblá trávy, žiadne nerovné miesta – ostrý oceľový nôž na trávu so šírkou záberu 37 centimetrov pre kosačku LMO 4-18 Dual sa o to postará.
Trávnik je čerstvo pokosený a pokosená tráva je vďaka starostlivo premyslenému dizajnu nožov úhľadne zachytená v zbernom koši – perfektný výsledok pre deň v záhrade! To všetko vďaka ostrému nožu pre akumulátorovú kosačku LMO 4-18 Dual, ktorý nerozstrapká trávu a nezanecháva na trávniku žiadne nerovnosti. Nôž spoľahlivo zareže na požadovanú výšku kosenia na šírke kosenia 37 centimetrov a zanechá trávnik, na ktorý je radosť sa pozerať! Výmena noža kosačky na trávu trvá len niekoľko jednoduchých krokov.
Vlastnosti a výhody
Extra ostrý oceľový nôž
- Použitie vysokokvalitnej ocele zabezpečí čistý výsledok rezania bez potrhaných stebiel.
Ľahká výmena noža
- Iba niekoľko krokov, jedna skrutka a nôž je vymenený.
Efektívny tvar
- Starostlivo navrhnutý tvar noža zaisťuje, že pokosená tráva pristane vo vaku na zber trávy.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
- Nôž kosačky je ideálny pre akumulátorovú kosačku LMO 4-18 Dual.
Špecifikácie
Technické údaje
|Šírka rezu (cm)
|37
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|370 x 94 x 18
Oblasti využitia
- Trávnik