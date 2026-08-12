Nôž pre LMO 5-18 Dual
Čistý výsledok kosenia s minimálnou námahou – to zaisťuje oceľový nôž so šírkou záberu 41 centimetrov pre akumulátorovú kosačku LMO 5-18 Dual.
Batéria je nabitá, počasie šantí, je čas vyraziť do záhrady. Vďaka ostrému oceľovému nožu zaisťuje akumulátorová kosačka LMO 5-18 Dual výkonný a čistý strih bez zubatých stebiel trávy. Nôž zachytáva trávu na šírke kosenia 41 centimetrov a zanecháva za sebou krásne pokosený trávnik. Výmena noža trvá len niekoľko jednoduchých krokov – ponecháva viac času na vychutnávanie si jednoduchých pôžitkov zo záhradkárčenia.
Vlastnosti a výhody
Extra ostrý oceľový nôž
- Použitie vysokokvalitnej ocele zabezpečí čistý výsledok rezania bez potrhaných stebiel.
Ľahká výmena noža
- Iba niekoľko krokov, jedna skrutka a nôž je vymenený.
Efektívny tvar
- Starostlivo navrhnutý tvar noža zaisťuje, že pokosená tráva pristane vo vaku na zber trávy.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
- Nôž kosačky na trávu je ideálny pre akumulátorovú kosačku LMO 5-18 Dual.
Špecifikácie
Technické údaje
|Šírka rezu (cm)
|41
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|410 x 93 x 19
Oblasti využitia
- Trávnik