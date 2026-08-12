Nôž pre LMO 5-18 Dual

Čistý výsledok kosenia s minimálnou námahou – to zaisťuje oceľový nôž so šírkou záberu 41 centimetrov pre akumulátorovú kosačku LMO 5-18 Dual.

Batéria je nabitá, počasie šantí, je čas vyraziť do záhrady. Vďaka ostrému oceľovému nožu zaisťuje akumulátorová kosačka LMO 5-18 Dual výkonný a čistý strih bez zubatých stebiel trávy. Nôž zachytáva trávu na šírke kosenia 41 centimetrov a zanecháva za sebou krásne pokosený trávnik. Výmena noža trvá len niekoľko jednoduchých krokov – ponecháva viac času na vychutnávanie si jednoduchých pôžitkov zo záhradkárčenia.

Vlastnosti a výhody
Extra ostrý oceľový nôž
  • Použitie vysokokvalitnej ocele zabezpečí čistý výsledok rezania bez potrhaných stebiel.
Ľahká výmena noža
  • Iba niekoľko krokov, jedna skrutka a nôž je vymenený.
Efektívny tvar
  • Starostlivo navrhnutý tvar noža zaisťuje, že pokosená tráva pristane vo vaku na zber trávy.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
  • Nôž kosačky na trávu je ideálny pre akumulátorovú kosačku LMO 5-18 Dual.
Špecifikácie

Technické údaje

Šírka rezu (cm) 41
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 410 x 93 x 19
Oblasti využitia
  • Trávnik