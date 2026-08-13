Ochrana proti rozstreku L2P
Nastaviteľná ochrana proti striekajúcej vode pre čistiace práce so systémami tryskania suchým ľadom v procese Liquid-to-Pellet.
Užitočná ochrana proti striekajúcej vode spoľahlivo zadržiava nečistoty, ktoré sa odlupujú počas tryskania suchým ľadom a chráni používateľa. Jednoducho sa pripojí k tryske na suchý ľad a vďaka svojej šikovnej konštrukcii sa ľahko a rýchlo prispôsobí použitej veľkosti trysky a povrchu, ktorý sa má čistiť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1