Ochrana proti rozstreku pre valcovú kefu 500

Ochrana proti rozstreku so suchým zipsom pre rotujúcu valcovú kefu. Transparentná fólia umožňuje voľný výhľad na kefu a súčasne chráni pred postriekaním vodou.

Ochrana proti rozstreku s transparentnou fóliou, ktorá sa veľmi jednoducho montuje priamo na pohon rotujúcej valcovej kefy a ktorá počas práce umožňuje vždy neobmedzený výhľad na čistiacu kefu a vďaka suchému zipsu sa ľahko vymieňa. Zatiaľ čo používateľ pri čistení fasády ostane suchý, ochrana proti rozstreku sa navyše postará o lepšie výsledky čistenia, pretože voda steká po fasáde a automaticky oplachuje čiastočky špiny.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota vody na prívode (°C) 40
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na čistenie fasád a solárnych panelov