Osvetľovacia prúdová pištoľ externá L2P
Optimálna viditeľnosť pri tryskaní suchým ľadom: LED pracovné svetlo pre stroje L2P zaujme 170 lumenmi a až päťhodinovým osvetlením. Svetlo sa ľahko montuje, je vodeodolné a ľahké.
Toto LED pracovné svetlo bolo špeciálne vyvinuté pre priamu montáž na trysky stroja typu liquid-to-pellet (L2P) a zlepšuje osvetlenie pracovného priestoru. Zlé svetelné podmienky môžu zhoršiť výsledky čistiacich prác. So svetelným tokom 170 lúmenov poskytuje LED svetlo optimálne osvetlenie a zlepšuje viditeľnosť na minimálne päť pracovných hodín. Všetko, čo je potrebné na montáž, je pripojiť ho k tryske. Vďaka nízkej hmotnosti svetlo neovplyvňuje ovládateľnosť stroja. Pracovné svetlo je tiež vodotesné. Jedna lítium-iónová batéria CR123 je súčasťou dodávky; ďalšie batérie sú k dispozícii samostatne.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3