Otočný držiak s pozinkovaným práškovým nástrekom

Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s vysokotlakovo hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.

Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Ponúka maximálny rádius a maximálnu flexibilitu s vysokotlakovou hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele. Kompatibilný s 6.392-106.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2
Kompatibilné stroje