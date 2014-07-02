Otryskávacia pištoľ - Advanced XS
Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ. Vďaka kompaktnému dizajnu je táto pištoľ obzvlášť ľahká a šikovná. Vrátane bezpečnostného zariadenia proti nechcenému spusteniu. Otryskávacia pištoľ Advanced je vybavená integrovaným diaľkovým ovládaním. Prietok ľadu a tlak prúdu sa dajú prestavovať priamo na pištoli. Okrem toho je tu prepínač medzi "iba vzduch" alebo "vzduch a ľad".
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|195 x 115 x 150
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