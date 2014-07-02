Otryskávacia pištoľ, Advanced XXL

Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ. Vďaka kompaktnému dizajnu je táto pištoľ obzvlášť ľahká a šikovná. Vrátane bezpečnostného zariadenia proti nechcenému spusteniu. Otryskávacia pištoľ Advanced je vybavená integrovaným diaľkovým ovládaním. Prietok ľadu a tlak prúdu sa dajú prestavovať priamo na pištoli. Okrem toho je tu prepínač medzi "iba vzduch" alebo "vzduch a ľad".

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 200 x 60

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