Pad, stredne mäkký, červený, 356 mm, Stredne mäkká, Červená, 356 mm, 5 Kus(y)
5 padov, stredne mäkké, červené, priemer 356 mm. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 65.
Priemer 5 stredne mäkkých červených padov činí 356 mm. Hodia sa na čistenie a cleanovanie všetkých podláh. Vhodné napr. pre D 65.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Červená
|Priemer (mm)
|356
|Stupeň tvrdosti
|Stredne mäkká
|Množstvo v balení (Kus(y))
|5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
Kompatibilné stroje
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (disk)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (225 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (255 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (312 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp Pack.