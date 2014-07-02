Pad, stredne mäkký, červený, 356 mm, Stredne mäkká, Červená, 356 mm, 5 Kus(y)

5 padov, stredne mäkké, červené, priemer 356 mm. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 65.

Priemer 5 stredne mäkkých červených padov činí 356 mm. Hodia sa na čistenie a cleanovanie všetkých podláh. Vhodné napr. pre D 65.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Červená
Priemer (mm) 356
Stupeň tvrdosti Stredne mäkká
Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9