Pad, stredne tvrdý, zelený, 356 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 356 mm, 5 Kus(y)

5 padov, stredne tvrdé, zelené. 356 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.

Priemer 5 stredne tvrdých zelených padov činí 356 mm. Hodia sa na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Vhodné napr. pre D 65.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Zelená
Priemer (mm) 356
Stupeň tvrdosti Stredne tvrdá
Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1