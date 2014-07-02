Pad tvrdý, čierny, 356 mm, Tvrdá, Čierna, 356 mm, 5 Kus(y)

5 padov, tvrdé, čierne 356 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.

Priemer 5 tvrdých čiernych padov činí 356 mm. Hodia sa na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Vhodné napr. pre D 65.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Priemer (mm) 356
Stupeň tvrdosti Tvrdá
Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1