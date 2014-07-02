Pad tvrdý, čierny, 356 mm, Tvrdá, Čierna, 356 mm, 5 Kus(y)
5 padov, tvrdé, čierne 356 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.
Priemer 5 tvrdých čiernych padov činí 356 mm. Hodia sa na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Vhodné napr. pre D 65.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Priemer (mm)
|356
|Stupeň tvrdosti
|Tvrdá
|Množstvo v balení (Kus(y))
|5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1
Kompatibilné stroje
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (disk)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (225 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (255 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (312 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp Pack.