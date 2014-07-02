Papierové filtračné vrecká NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC, 5 Kus(y), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

Prémiové trojvrstvové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 ks.

Trojvrstvové pevné papierové filtračné vrecká - BIA-(U, S, G, C) prachová trieda M - hodia sa pre všetky varianty modelov NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, ako aj pre NT 72/2 Eco Tc. Obsah: 5 ks

Špecifikácie

Technické údaje

Počet (Kus(y)) 5
Farba Hnedá
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 340 x 260 x 35