Papierové filtračné vrecká NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC, 5 Kus(y), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Prémiové trojvrstvové papierové filtračné vrecká prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 ks.
Trojvrstvové pevné papierové filtračné vrecká - BIA-(U, S, G, C) prachová trieda M - hodia sa pre všetky varianty modelov NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, ako aj pre NT 72/2 Eco Tc. Obsah: 5 ks
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet (Kus(y))
|5
|Farba
|Hnedá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|340 x 260 x 35