Papierové filtračné vrecká pre FP, 3 ks

3 náhradné papierové filtračné vrecká pre leštič podláh FP 303.

3 náhradné papierové filtračné vrecká pre leštič FP 303. Na kompletné a spoľahlivé zachytávanie vznikajúceho prachu z leštenia. Založenie a likvidácia filtračného vrecka je veľmi jednoduchá.

Vlastnosti a výhody
je už vysvetlené v texte
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 3
Farba Hnedá
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 180 x 160 x 7
Kompatibilné stroje