Papierové filtračné vrecká pre FP, 3 ks
3 náhradné papierové filtračné vrecká pre leštič podláh FP 303.
3 náhradné papierové filtračné vrecká pre leštič FP 303. Na kompletné a spoľahlivé zachytávanie vznikajúceho prachu z leštenia. Založenie a likvidácia filtračného vrecka je veľmi jednoduchá.
Vlastnosti a výhody
je už vysvetlené v texte
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|3
|Farba
|Hnedá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|180 x 160 x 7