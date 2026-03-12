Parketová hubica pre VC 6/DS 6
Hubica na parkety s mäkkými štetinami na šetrné čistenie parkiet a iných chúlostivých tvrdých podláh.
Hubica na parkety s mäkkými štetinami na šetrné čistenie tvrdých podláh, ako sú parkety, laminát korok, PVC, linoleum a dlažba.
Vlastnosti a výhody
Hodí sa pre vysávače VC 6 a vysávače s vodným filtrom DS
Mäkké kruhové štetiny z prírodného vlasu (konský vlas)
Flexibilný kĺb
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|301 x 175 x 54
Oblasti využitia
- Chúlostivé povrchy