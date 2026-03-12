Parketová hubica pre VC 6/DS 6

Hubica na parkety s mäkkými štetinami na šetrné čistenie parkiet a iných chúlostivých tvrdých podláh.

Hubica na parkety s mäkkými štetinami na šetrné čistenie tvrdých podláh, ako sú parkety, laminát korok, PVC, linoleum a dlažba.

Vlastnosti a výhody
Hodí sa pre vysávače VC 6 a vysávače s vodným filtrom DS
Mäkké kruhové štetiny z prírodného vlasu (konský vlas)
Flexibilný kĺb
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 301 x 175 x 54
Oblasti využitia
  • Chúlostivé povrchy