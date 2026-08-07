Parná tryska 50°

Plochý prúd 50°, na čistenie a roztápanie v parnom stupni – ako je roztápanie piesku a štrku, odstraňovanie ľadu z debniaceho materiálu, odstraňovanie konzervačného prípravku z vozidiel.

Plochý prúd 50°, na čistenie a roztápanie v parnom stupni – ako je roztápanie piesku a štrku, odstraňovanie ľadu z debniaceho materiálu, odstraňovanie konzervačného prípravku z vozidiel.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky (mm) 1,5
Uhol (°) 50
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2