Parná tryska 50°
Plochý prúd 50°, na čistenie a roztápanie v parnom stupni – ako je roztápanie piesku a štrku, odstraňovanie ľadu z debniaceho materiálu, odstraňovanie konzervačného prípravku z vozidiel.
Plochý prúd 50°, na čistenie a roztápanie v parnom stupni – ako je roztápanie piesku a štrku, odstraňovanie ľadu z debniaceho materiálu, odstraňovanie konzervačného prípravku z vozidiel.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky (mm)
|1,5
|Uhol (°)
|50
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2