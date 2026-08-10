Parotlaková žehlička I 6006 pre SV
Kvalitná parotlaková žehlička v atraktívnom žlto-čiernom dizajne. S komfortnou antikorovou žehliacou plochou s ľahkým chodom. Vhodná hlavne na pripojenie na parný vysávač Kärcher SV.
Kvalitná parotlaková žehlička v atraktívnom žlto-čiernom dizajne. Žehlička má komfortnú antikorovú žehliacu plochu a dá sa perfektne kombinovať s parnými vysávačmi Kärcher SV. Konštantný tlak pary výrazne uľahčuje žehlenie - a prináša až 50 % úsporu času. Vďaka vynikajúcej technike a bezchybnej antikorovej žehliacej ploche s hladkým povrchom vyžehlíte hravo a rýchlo aj hrubšie látky. Parotlaková žehlička Kärcher má funkciu trvalej pary ako aj funkciu intervalovej pary.
Vlastnosti a výhody
Otvory pre výstup pary sú rozložené po celej žehliacej ploche
- Rovnomerný výstup pary po celej ploche
Nastaviteľná trvalá para
- Plynulé vypúšťanie pary pre ľahké a rýchle žehlenie veľkých textílií, ako sú obrusy, posteľná bielizeň a pod.
Antikorová žehliaca plocha
- Ľahké kĺzanie žehličky
Rovnomerný výstup pary
- O 50% rýchlejšie vyhladenie bielizne
Intervalové naparovanie
- Na cielené naparovanie
Regulácia teploty
- Môžu sa žehliť rôzne materiály
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|259 x 121 x 125
Oblasti využitia
- Odevy, ktoré sú vhodné na žehlenie