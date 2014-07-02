PCH / Tryska 090 pre prevádzku s jednou tryskou HKF 50

Vysokotlaková tryska s plným prúdom 090 pre hlavice na čistenie interiéru s uhlom rozstreku 0°, vyrobená z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele a s 1/8-palcovým závitom.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 90
Pripájací závit M22 x 1,5
Kompatibilné stroje