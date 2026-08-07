Penovacia tryska FJ 3

Penovacia tryska FJ 3 na čistenie silnou penou (napr. Ultra Foam Cleaner). Pre autá, motocykle atď., ako aj na nanášanie ošetrovacích prostriedkov na kamenné, drevené a fasádne povrchy.

Penovacia tryska FJ 3 s extra silnou penou na bezproblémové čistenie všetkých povrchov, ako sú lakované povrchy, sklo alebo kameň. Ideálna na vozidlá, zimné záhrady, záhradný nábytok, fasády, schody, karavany, chodníky, steny, žalúzie, terasy, príjazdové cesty atď. Objem nádoby je 0,3 litra. Nalejte čistiaci prostriedok Kärcher priamo do penovacej trysky, pripojte ju k pištoli a naneste penu. Intenzitu prúdu je možné podľa potreby meniť. Po použití penovaciu trysku opláchnite čistou vodou, aby ste predišli upchatiu zvyškami čistiaceho prostriedku. Vhodná pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7. Výborne funguje s penovým čističom Kärcher Ultra.

Vlastnosti a výhody
Jednoduché striedanie rôznych čistiacich prostriedkov
  • Obzvlášť jednoduchá obsluha
Intenzívna a priľnavá pena
  • Jednoduché čistenie všetkých povrchov
Priehľadná nádoba na čistiaci prostriedok
  • Objem nádoby je vždy viditeľný
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 118 x 93 x 118
Kompatibilita Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Zimné záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Terasa
  • Žalúzie/rolety
  • Cesty
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Obytné automobily