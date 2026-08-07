Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
DUO Advanced 1 penovacia tryska s dvojlitrovou nádržou na čistiaci prostriedok a priamym prepnutím na vysokotlakové čistenie. Vhodné pre tlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h.
Inovatívna penovacia tryska DUO Advanced 1, vybavená robustným základným telom s odolným niklovým povrchom, je vhodná aj na vysokotlakové čistenie agresívnymi čistiacimi prostriedkami. Penová dýza vhodná pre tlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h umožňuje užívateľovi prepnúť priamo na vysokotlakový prúd. A čo viac, dýza má dvojlitrovú, ergonomickú a robustnú nádobu na čistiaci prostriedok s prídavným držadlom na hrdle a veľkoryso dimenzovaným plniacim otvorom. Okrem toho je možné flexibilne nastaviť uhol rozprašovania penovej dýzy DUO Advanced 1 a presné dávkovanie pracieho prostriedku prebieha v troch stupňoch presne podľa potreby. Integrovaný uzáver účinne zabraňuje neúmyselným úpravám dávkovania pracieho prostriedku.
Vlastnosti a výhody
Možnosť priameho prepínania medzi čistiacimi chemikáliami a vysokotlakovým čistenímÚspora času, pretože nie je potrebné meniť striekaciu dýzu alebo príslušenstvo.
Ergonomická, dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedokUmožňuje dokončiť dlhé čistiace úlohy bez námahy.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku s integrovanou uzávierkouUľahčuje presné trojstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku. Pre optimálnu kvalitu peny. Zabraňuje možnému predávkovaniu čistiacim prostriedkom.
Základné telo s odolným niklovým povlakom
- Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou.
- Uľahčuje použitie agresívnych čistiacich prostriedkov tam, kde je to potrebné.
Flexibilné nastavenie uhla striekania
- Veľmi presný penový prúd.
- Umožňuje bezpečnú prácu na väčšie vzdialenosti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|400 - 600
|Veľkosť trysky (mm)
|38
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkovanie (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|2
|Teplota (°C)
|max. 60
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,5
Video
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus + FR
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
Oblasti využitia
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
Príslušenstvo
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h náhradný diel
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