Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

DUO Advanced 1 penovacia tryska s dvojlitrovou nádržou na čistiaci prostriedok a priamym prepnutím na vysokotlakové čistenie. Vhodné pre tlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h.

Inovatívna penovacia tryska DUO Advanced 1, vybavená robustným základným telom s odolným niklovým povrchom, je vhodná aj na vysokotlakové čistenie agresívnymi čistiacimi prostriedkami. Penová dýza vhodná pre tlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h umožňuje užívateľovi prepnúť priamo na vysokotlakový prúd. A čo viac, dýza má dvojlitrovú, ergonomickú a robustnú nádobu na čistiaci prostriedok s prídavným držadlom na hrdle a veľkoryso dimenzovaným plniacim otvorom. Okrem toho je možné flexibilne nastaviť uhol rozprašovania penovej dýzy DUO Advanced 1 a presné dávkovanie pracieho prostriedku prebieha v troch stupňoch presne podľa potreby. Integrovaný uzáver účinne zabraňuje neúmyselným úpravám dávkovania pracieho prostriedku.

Vlastnosti a výhody
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Možnosť priameho prepínania medzi čistiacimi chemikáliami a vysokotlakovým čistením
Možnosť priameho prepínania medzi čistiacimi chemikáliami a vysokotlakovým čistením
Úspora času, pretože nie je potrebné meniť striekaciu dýzu alebo príslušenstvo.
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Ergonomická, dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedok
Ergonomická, dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedok
Umožňuje dokončiť dlhé čistiace úlohy bez námahy.
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Dávkovanie čistiaceho prostriedku s integrovanou uzávierkou
Dávkovanie čistiaceho prostriedku s integrovanou uzávierkou
Uľahčuje presné trojstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku. Pre optimálnu kvalitu peny. Zabraňuje možnému predávkovaniu čistiacim prostriedkom.
Základné telo s odolným niklovým povlakom
  • Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou.
  • Uľahčuje použitie agresívnych čistiacich prostriedkov tam, kde je to potrebné.
Flexibilné nastavenie uhla striekania
  • Veľmi presný penový prúd.
  • Umožňuje bezpečnú prácu na väčšie vzdialenosti.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 400 - 600
Veľkosť trysky (mm) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkovanie (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 2
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,5

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
Príslušenstvo
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h náhradný diel

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