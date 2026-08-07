Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Pre tlakové čističe bez Servo Control: penovacia tryska DUO Advanced s 2 šálkami je pôsobivá svojou možnosťou priameho prepínania na vysokotlakové čistenie a dvojlitrovou nádržou.
S penovacou tryskou DUO Advanced 2 poskytuje Kärcher dokonalé riešenie penovej tyče na čistenie s tlakovými čističmi, ktoré majú prietok 700 až 800 l/h, ale nemajú Servo Control. Penová tyč umožňuje užívateľovi okamžite prejsť na vysokotlakovú prevádzku. Vďaka robustnému základnému telu s odolným niklovým povlakom sa ideálne hodí aj na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami, ktoré možno prepravovať vďaka robustnej dvojlitrovej nádrži s veľkým plniacim otvorom a prídavným držadlom zabudovaným v hrdle. Uhol striekania penovej dýzy DUO Advanced s 2 šálkami je možné flexibilne nastaviť podľa potreby a integrovaná clona účinne zabraňuje neúmyselnému nastaveniu presného trojstupňového dávkovania čistiaceho prostriedku.
Vlastnosti a výhody
Možnosť priameho prepínania medzi čistiacimi chemikáliami a vysokotlakovým čistenímÚspora času, pretože nie je potrebné meniť striekaciu dýzu alebo príslušenstvo.
Ergonomická, dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedokUmožňuje dokončiť dlhé čistiace úlohy bez námahy.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku s integrovanou uzávierkouUľahčuje presné trojstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku. Pre optimálnu kvalitu peny. Zabraňuje možnému predávkovaniu čistiacim prostriedkom.
Základné telo s odolným niklovým povlakom
- Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou.
- Uľahčuje použitie agresívnych čistiacich prostriedkov tam, kde je to potrebné.
Flexibilné nastavenie uhla striekania
- Veľmi presný penový prúd.
- Umožňuje bezpečnú prácu na väčšie vzdialenosti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|700 - 800
|Veľkosť trysky (mm)
|45
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkovanie (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|2
|Teplota (°C)
|max. 60
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,5
Video
Kompatibilné stroje
- HD 7/17 M Plus
- HDC Advanced
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
Oblasti využitia
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
Príslušenstvo
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h náhradný diel
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