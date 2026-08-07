Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Pre tlakové čističe bez Servo Control: penovacia tryska DUO Advanced s 2 šálkami je pôsobivá svojou možnosťou priameho prepínania na vysokotlakové čistenie a dvojlitrovou nádržou.

S penovacou tryskou DUO Advanced 2 poskytuje Kärcher dokonalé riešenie penovej tyče na čistenie s tlakovými čističmi, ktoré majú prietok 700 až 800 l/h, ale nemajú Servo Control. Penová tyč umožňuje užívateľovi okamžite prejsť na vysokotlakovú prevádzku. Vďaka robustnému základnému telu s odolným niklovým povlakom sa ideálne hodí aj na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami, ktoré možno prepravovať vďaka robustnej dvojlitrovej nádrži s veľkým plniacim otvorom a prídavným držadlom zabudovaným v hrdle. Uhol striekania penovej dýzy DUO Advanced s 2 šálkami je možné flexibilne nastaviť podľa potreby a integrovaná clona účinne zabraňuje neúmyselnému nastaveniu presného trojstupňového dávkovania čistiaceho prostriedku.

Vlastnosti a výhody
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h: Možnosť priameho prepínania medzi čistiacimi chemikáliami a vysokotlakovým čistením
Možnosť priameho prepínania medzi čistiacimi chemikáliami a vysokotlakovým čistením
Úspora času, pretože nie je potrebné meniť striekaciu dýzu alebo príslušenstvo.
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h: Ergonomická, dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedok
Ergonomická, dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedok
Umožňuje dokončiť dlhé čistiace úlohy bez námahy.
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h: Dávkovanie čistiaceho prostriedku s integrovanou uzávierkou
Dávkovanie čistiaceho prostriedku s integrovanou uzávierkou
Uľahčuje presné trojstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku. Pre optimálnu kvalitu peny. Zabraňuje možnému predávkovaniu čistiacim prostriedkom.
Základné telo s odolným niklovým povlakom
  • Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou.
  • Uľahčuje použitie agresívnych čistiacich prostriedkov tam, kde je to potrebné.
Flexibilné nastavenie uhla striekania
  • Veľmi presný penový prúd.
  • Umožňuje bezpečnú prácu na väčšie vzdialenosti.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 700 - 800
Veľkosť trysky (mm) 45
Max. tlak (bar) 300
Dávkovanie (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 2
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,5

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
Príslušenstvo
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h náhradný diel

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