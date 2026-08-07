Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
DUO Advanced 3 penovacia tryska, určená na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami. S okamžitým prepnutím na vysokotlakové čistenie, nastavením uhla postreku a dvojlitrovou nádržou.
Vďaka odolnému niklovému povlaku na svojom základnom tele je vysokokvalitná penovacia tryska DUO Advanced 3 s flexibilne nastaviteľným uhlom striekania mimoriadne vhodná aj na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami. Penová dýza, navrhnutá na čistenie pomocou tlakových čističov Kärcher s funkciami Servo Control a prietokom 900 až 2500 l/h, umožňuje užívateľovi okamžite prejsť na vysokotlakový prúd. Okrem toho má DUO Advanced 3 pevnú, ergonomickú dvojlitrovú nádobu na čistiaci prostriedok s prídavným držadlom na hrdle a veľkým plniacim otvorom. Neúmyselné úpravy dávkovania pracieho prostriedku sú prakticky nemožné vďaka presnej, trojstupňovej možnosti dávkovania cez integrovanú uzávierku.
Vlastnosti a výhody
Možnosť priameho prepínania medzi čistiacimi chemikáliami a vysokotlakovým čistenímÚspora času, pretože nie je potrebné meniť striekaciu dýzu alebo príslušenstvo.
Ergonomická, dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedokUmožňuje dokončiť dlhé čistiace úlohy bez námahy.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku s integrovanou uzávierkouUľahčuje presné trojstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku. Pre optimálnu kvalitu peny. Zabraňuje možnému predávkovaniu čistiacim prostriedkom.
Základné telo s odolným niklovým povlakom
- Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou.
- Uľahčuje použitie agresívnych čistiacich prostriedkov tam, kde je to potrebné.
Flexibilné nastavenie uhla striekania
- Veľmi presný penový prúd.
- Umožňuje bezpečnú prácu na väčšie vzdialenosti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|900 - 2500
|Veľkosť trysky (mm)
|38
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkovanie (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|2
|Teplota (°C)
|max. 60
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,5
Video
Kompatibilné stroje
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SX
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 SX Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
Oblasti využitia
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Stavebníctvo (čistenie fasád, stavebných vozidiel a náradia)
Príslušenstvo
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h náhradný diel
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