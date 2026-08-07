Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

DUO Advanced 3 penovacia tryska, určená na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami. S okamžitým prepnutím na vysokotlakové čistenie, nastavením uhla postreku a dvojlitrovou nádržou.

Vďaka odolnému niklovému povlaku na svojom základnom tele je vysokokvalitná penovacia tryska DUO Advanced 3 s flexibilne nastaviteľným uhlom striekania mimoriadne vhodná aj na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami. Penová dýza, navrhnutá na čistenie pomocou tlakových čističov Kärcher s funkciami Servo Control a prietokom 900 až 2500 l/h, umožňuje užívateľovi okamžite prejsť na vysokotlakový prúd. Okrem toho má DUO Advanced 3 pevnú, ergonomickú dvojlitrovú nádobu na čistiaci prostriedok s prídavným držadlom na hrdle a veľkým plniacim otvorom. Neúmyselné úpravy dávkovania pracieho prostriedku sú prakticky nemožné vďaka presnej, trojstupňovej možnosti dávkovania cez integrovanú uzávierku.

Vlastnosti a výhody
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Možnosť priameho prepínania medzi čistiacimi chemikáliami a vysokotlakovým čistením
Možnosť priameho prepínania medzi čistiacimi chemikáliami a vysokotlakovým čistením
Úspora času, pretože nie je potrebné meniť striekaciu dýzu alebo príslušenstvo.
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Ergonomická, dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedok
Ergonomická, dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedok
Umožňuje dokončiť dlhé čistiace úlohy bez námahy.
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Dávkovanie čistiaceho prostriedku s integrovanou uzávierkou
Dávkovanie čistiaceho prostriedku s integrovanou uzávierkou
Uľahčuje presné trojstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku. Pre optimálnu kvalitu peny. Zabraňuje možnému predávkovaniu čistiacim prostriedkom.
Základné telo s odolným niklovým povlakom
  • Veľmi pevné vyhotovenie s dlhou životnosťou.
  • Uľahčuje použitie agresívnych čistiacich prostriedkov tam, kde je to potrebné.
Flexibilné nastavenie uhla striekania
  • Veľmi presný penový prúd.
  • Umožňuje bezpečnú prácu na väčšie vzdialenosti.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 900 - 2500
Veľkosť trysky (mm) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkovanie (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 2
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,5

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Stavebníctvo (čistenie fasád, stavebných vozidiel a náradia)
Príslušenstvo
Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h náhradný diel

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