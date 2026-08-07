Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Vyvinuté pre vysokotlakové čističe Kärcher bez servopohonu: Nástavec penovej peny Advanced 2 zaujme hlavným telom vyrobeným z Ecobrass pre použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami.
Penovací nadstavec Advanced 2 je navrhnutý špeciálne pre naše vysokotlakové čističe bez servopohonu, ktoré majú prietok 700 až 800 l/h. Jeho robustné telo je vyrobené z vysoko kvalitnej Ecobrass umožňuje aj použitie agresívnych čistiacich prostriedkov, ktoré je možné dávkovať presne v 3 stupňoch. Integrovaná klapka účinne zabraňuje nechcenému nastaveniu dávkovacej jednotky čistiaceho prostriedku, pričom uhol rozprašovania je možné flexibilne nastaviť. Penovací nadstavec má navyše ergonomický a obzvlášť stabilný zásobník na čistiaci prostriedok s veľkým plniacim otvorom a dodatočnou možnosťou uchopenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|700 - 800
|Veľkosť trysky ( )
|45
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkovanie (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|1
|Teplota (°C)
|max. 60
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
Kompatibilné stroje
- HD 7/17 M Plus
- HDC Advanced
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h náhradný diel
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