Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Vyvinuté pre vysokotlakové čističe Kärcher bez servopohonu: Nástavec penovej peny Advanced 2 zaujme hlavným telom vyrobeným z Ecobrass pre použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami.

Penovací nadstavec Advanced 2 je navrhnutý špeciálne pre naše vysokotlakové čističe bez servopohonu, ktoré majú prietok 700 až 800 l/h. Jeho robustné telo je vyrobené z vysoko kvalitnej Ecobrass umožňuje aj použitie agresívnych čistiacich prostriedkov, ktoré je možné dávkovať presne v 3 stupňoch. Integrovaná klapka účinne zabraňuje nechcenému nastaveniu dávkovacej jednotky čistiaceho prostriedku, pričom uhol rozprašovania je možné flexibilne nastaviť. Penovací nadstavec má navyše ergonomický a obzvlášť stabilný zásobník na čistiaci prostriedok s veľkým plniacim otvorom a dodatočnou možnosťou uchopenia.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 700 - 800
Veľkosť trysky ( ) 45
Max. tlak (bar) 300
Dávkovanie (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 1
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h náhradný diel

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