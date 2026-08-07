Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced

Krátka, šikovná penová tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Vďaka kompaktnému dizajnu je ideálny na čistenie automobilov.

Krátka, šikovná penová tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Penová kopija Kärcher je vďaka svojej kompaktnej konštrukcii ideálna na čistenie automobilov. Ďalšie vlastnosti: Otočný konektor (M 22 x 1,5) a variabilné dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou ovládania.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 25
Max. tlak (bar) 300
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher