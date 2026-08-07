Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced
Krátka, šikovná penová tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Vďaka kompaktnému dizajnu je ideálny na čistenie automobilov.
Krátka, šikovná penová tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Penová kopija Kärcher je vďaka svojej kompaktnej konštrukcii ideálna na čistenie automobilov. Ďalšie vlastnosti: Otočný konektor (M 22 x 1,5) a variabilné dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou ovládania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky ( )
|25
|Max. tlak (bar)
|300
|Teplota (°C)
|max. 60
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced náhradný diel
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