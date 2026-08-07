Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

Pre vysokotlakové čističe s prietokom 350 – 600 l/h: nový, robustný a veľmi kvalitný penovací nadstavec Basic 1 s vynikajúcou kvalitou peny a polovičnou spotrebou čistiaceho prostriedku.

V spojení s našim penovým čističom zníži penovací nadstavec Basic 1 spotrebu čistiacich prostriedkov približne o 50 percent. Určený pre vysokotlakové čističe bez funkcie Servo-Control a s hodinovou kapacitou od 350 do 600 litrov vás presvedčí veľmi dobrou kvalitou peny, jednoduchou manipuláciou a kvalitnými materiálmi, ako napríklad mosadzné základné teleso, ktoré zabezpečí dlhú životnosť. Presné dávkovanie zabezpečuje 3-stupňová integrovaná membrána, ktorá účinne zabráni aj neúmyselnej zmene nastavenia. Stabilná, ergonomická a vďaka svoju tvaru mimoriadne stabilná nádrž na čistiace prostriedky je vybavená veľkým plniacim otvorom, viacchodovým závitom pre rýchlu výmenu, ako aj dodatočnou možnosťou uchopenia na hrdle.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 350 - 600
Veľkosť trysky ( ) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkovanie (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 1
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8

Video

Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 1, 350 l/h - 600 l/h náhradný diel

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