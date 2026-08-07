Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

Pre vysokotlakové čističe s prietokom 700 - 800 l/h: robustný a veľmi kvalitný penovací nadstavec Basic 2 s vynikajúcou kvalitou peny a polovičnou spotrebou čistiaceho prostriedku.

Vysoko kvalitné spracovanie a robustné komponenty, zaručujú dlhú životnosť penovacej trysky Basic 2. Penovací nadstavec je navrhnutý pre vysokotlakové čističe, ktoré majú prietok 700 až 800 litrov za hodinu a nie sú vybavené našou funkciou Servo Control a vynikajú kvalitou peny. Pri použití nášho penového čističa sa zároveň zníži spotreba čistiaceho prostriedku asi o polovicu. Presné dávkovanie zabezpečuje 3-stupňová integrovaná membrána, ktorá účinne zabráni aj neúmyselnej zmene nastavenia. Stabilná, ergonomická a vďaka svoju tvaru mimoriadne stabilná nádrž na čistiace prostriedky je vybavená veľkým plniacim otvorom, viacchodovým závitom pre rýchlu výmenu, ako aj dodatočnou možnosťou uchopenia na hrdle.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 700 - 800
Veľkosť trysky ( ) 45
Max. tlak (bar) 300
Dávkovanie (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 1
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8

Video

Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 2, 700 l/h - 800 l/h náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher